Der Fahrer eines Kleinkraftrades, der am Freitag kurz vor 23 Uhr auf der B 39 in der Höhe Frankeneck kontrolliert wurde, stand nach Einschätzung der Polizei unter dem Einfluss von Alkohol und/oder Drogen. Die Polizei spricht in ihrer Pressemitteilung von einem „Verdacht der Trunkenheitsfahrt mit Betäubungsmittel“. Der 50-Jährige aus der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn konnte überdies nicht die erforderliche Fahrerlaubnis für sein Fahrzeug vorzeigen. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben, sein Kleinkraftrad musste er vor Ort stehen lassen. Der Fahrer muss sich in mehreren Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten. Außerdem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.