Die Wasserrinnen des Projekts „Wasser in die Stadt“ sind offensichtlich anfälliger für Grünbelag als angenommen. Vergangene Woche hatte die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage erklärt, es sei normal, dass sich bei höheren Temperaturen und stetigem Lichteinfall Algen bilden. Ablagerungen seien zudem auch durch Sonnencremes von badenden Kindern und andere Umwelteinflüsse möglich. Doch auch bei kühleren Temperaturen und nur wenig „Badegästen“ wie zuletzt hat sich das Wasser zuletzt wieder verfärbt, sodass der städtische Bauhof zur Reinigung anrücken musste.

Auf die Frage hin, ob das Wasser aus dem Klemmhof der Grund dafür sein kann, antwortet die Stadtverwaltung: „Das Wasser aus dem Klemmhof ist Grundwasser. Vom Gesundheitsamt gab es keine Einwände, das Wasser zu nutzen.“ Jedes Becken werde einzeln mit Grundwasser neu gespeist. „Es ist also kein Durchlauf vom Kriegerdenkmal bis zur Garageneinfahrt gegeben“, so die Stadt. Aktuell werde geprüft, welche weiteren Verfahren – neben der verstärkten Reinigung mit dem Hochdruckreiniger – es gibt, um die Algen zu beseitigen. „Sie müssen effektiv sein, dürfen jedoch keine Chemikalien enthalten, da das Wasser direkt in den Speyerbach abgeleitet wird und sich Menschen/Kinder darin aufhalten“, heißt es von Seiten der Stadt.