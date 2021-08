Die Stadtverwaltung ist weiterhin auf der Suche nach einer Lösung, um die Algenbildung und somit die Grünfärbung beim kleinen Bachlauf von „Wasser in die Stadt“ dauerhaft zu verhindern. Konstantin Boltenhagen, Leiter der Tiefbauabteilung, sagte auf Anfrage, dass schon mehrere Fachfirmen angeschrieben worden seien. Bisher habe niemand eine Lösung präsentieren können. „Noch gilt: Die mechanische Reinigung, die der Bauhof alle paar Tage übernimmt, ist die einzige Möglichkeit.“ Von anderen Kommunen hat Boltenhagen erfahren, dass auch dort mit der Grünfärbung von offenen Bachläufen gekämpft werde. „Es ist also kein Neustadter Problem, sondern die Verfärbung kommt immer, wenn Wasser auf Luft trifft“, so Boltenhagen. Die Verwaltung schaue bei Lösungsvorschlägen von Fachfirmen auch deshalb genau hin, da das Wasser ja direkt in den Speyerbach fließe. Somit seien chemische Lösungen keine Option. Die Herausforderung bestehe darin, 60 Kubikmeter Wasser pro Stunde, die als Grundwasser unterm Klemmhof gefördert und durch den Bachlauf gepumpt werden, zu reinigen. „Dafür hat noch keine Firma eine zündende Idee präsentiert“, sagt Boltenhagen. Die Suche nach einer Lösung werde durch die Urlaubszeit erschwert. Das gelte auch für den Riss in einer Bodenplatte. „Das wird repariert, aber wir können noch keinen Zeitpunkt nennen.“