Der Lebensmitteldiscounter Aldi Süd will seine Filiale an der Staatsstraße in Kirrweiler erweitern. Das geht aus den Unterlagen der Verbandsgemeindeverwaltung für die Ratssitzung am 9. November hervor (Edelhof, 19.30 Uhr).

Demnach soll der Verkaufsraum um knapp 200 Quadratmeter vergrößert werden. Das sei notwendig, um interne Abläufe zu verbessern und die Ware kundenfreundlicher zu präsentieren. Mit der Erweiterung nach Süden werde der bestehende Pfandraum zu einem Lager umgenutzt und ein neuer Pfandraum errichtet.

Der geplante Anbau ist laut Verwaltung 11,70 Meter tief und 21 Meter breit. Darin sollen die Kassen untergebracht werden. Die Firsthöhe des Anbaus liegt 1,40 Meter unter der des Bestandsgebäudes. Mit der Erweiterung der Filiale gehe eine teilweise Umgestaltung der Pflanzflächen einher, heißt es weiter. 17 Stellplätze entfielen, doch die verbleibenden Plätze seien immer noch „mehr als ausreichend“.

Die Stellplatzberechnung für den erweiterten Markt komme auf 83 Stellplätze. Tatsächlich vorhanden seien nach der Erweiterung 121 Stellplätze. Der Bauantrag liege der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße zur Prüfung vor. Die Verwaltung empfiehlt dem Ortsgemeinderat Kirrweiler, das Bauvorhaben zustimmend zur Kenntnis zu nehmen. Das Einvernehmen der Gemeinde, also die Zustimmung, sei in diesem Fall nicht nötig, da die Planung den Festsetzungen des Bebauungsplans entspreche.