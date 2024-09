Die Pflanzenschutzexperten am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum (DLR) Rheinpfalz in Mußbach richten ihre Augen auf eine neue Gefahr: Erstmals wurde die Amerikanische Rebzikade in einem deutschen Weinanbaugebiet nachgewiesen. Jetzt muss alles dafür getan werden, dass Pfälzer Reben kein Schaden droht.

Alle zwei Wochen überprüft Patrick Winterhagen gelbe Tafeln von 46 Standorten in der Pfalz und in Rheinhessen am DLR in Mußbach. Auf den Tafeln