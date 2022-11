Die Neustadter Polizei ermittelt derzeit wegen eines Einbruchs am Samstagabend bei der Firma Bofrost in Lachen-Speyerdorf (Im Altenschemel). Der Alarm wurde gegen 21.30 Uhr ausgelöst. Als Polizeistreifen wenig später im Gewerbegebiet in Lachen-Speyerdorf eintrafen, waren die noch unbekannten Täter bereits geflüchtet. Die Polizisten stellten fest, dass eine Seitentür zum Firmengebäude aufgebrochen worden war. Allerdings hat die Alarmanlage die Täter wohl so erschreckt, dass diese direkt geflüchtet sind. Laut den bisherigen Ermittlungen wurde nichts gestohlen. Die Neustadter Polizei ermittelt dennoch wegen versuchten Einbruchdiebstahls und hofft deshalb auf Hinweise von Zeugen unter Telefon 06321 8540.