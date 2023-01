Die Schule soll aufs Leben vorbereiten – und dazu gehören auch Missgeschicke. Das mussten ein paar Schüler am Mittwochvormittag erfahren. Denn kurz vor 11 Uhr ging ein Rauchmelder im Käthe-Kollwitz-Gymnasium los. Über die automatische Anlage wurde direkt auch in der ganz in der Nähe liegenden Hauptfeuerwache Alarm ausgelöst. Die Wehrleute war schnell vor Ort und erkannten: Angebranntes Essen war die Ursache. Wie sich herausstellte, wollten Schüler einen Burger zubereiten und dafür auch Speck anbraten. Doch der überhitzte und sorgte für viel Qualm. Die Wehr musste letztlich nur die Rauchmeldeanlage zurücksetzen. Verletzt wurde zum Glück niemand.