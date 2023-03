Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Viele Menschen füttern gerne Vögel und freuen sich an den Gästen im Garten. Doch was ist eigentlich genau im Vogelhaus los? Unsere am Rand von Neustadt wohnende Autorin wollte es wissen und installierte eine Kamera. Sie ist fasziniert von den ungewöhnlichen Eindrücken.

„Wildvögel füttert man nur im Winter, alles andere ist Quatsch“, hatte mein Vater gesagt, als ich klein war, bevor er Jahrzehnte später seine Meinung änderte und