Ein zusätzlicher Container-Komplex für insgesamt rund 70 Geflüchtete: So soll die Gemeinschaftsunterkunft in der Neustadter Europastraße 2023 erweitert werden. Außerdem soll die Unterkunft in der Böhlstraße mittel- bis langfristig einen Anbau erhalten. Diese beiden Maßnahmen hat Oberbürgermeister Marc Weigel nun auch offiziell im Stadtrat angekündigt.

Seit 2017 hat sich laut OB die Anzahl der in Neustadt lebenden Geflüchteten mehr als verdoppelt. Aktuell leben hier 1165 Geflüchtete und 543 aus der Ukraine Geflohene. Davon sind 579 Menschen in städtischen Unterkünften untergebracht, wobei der Anteil aus der Ukraine 28 Prozent beträgt, gefolgt von Afghanistan (25 Prozent), Syrien (23 Prozent) und Somalia (sieben Prozent). 86 Kinder sind im Kita-Alter, 117 schulpflichtig.

Stadt rechnet mit 300

Wie Weigel weiter informierte, sind für 2023 knapp 300 weitere Geflüchtete angekündigt, nicht eingerechnet Menschen aus der Ukraine. Dass deren Zustrom im Verlauf des Jahres abnimmt, davon geht der OB nicht aus. Zudem erwartet er, dass auch das Erdbeben in der Türkei und Syrien die Flüchtlingszahlen beeinflussen wird. Nur im Notfall, also falls die Menschen nicht mehr anders untergebracht werden können, will die Stadt Festhallen belegen und hat dafür dem OB zufolge auch einen Plan erarbeitet.

