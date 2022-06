Videodreh, Informationen und Gesprächsrunden – junge Klimaaktivisten wollen beim Klimacamp das Thema und sich selbst wieder ins Gespräch bringen.

Im Garten der Marienkirche im Neustadter Stadtzentrum haben junge Klimaaktivisten an diesem Wochenende ihr Camp errichtet, um auf die Themen Klima, Naturschutz, Menschenrechte und soziale Teilnahme aufmerksam zu machen. In der Mitte des schattigen Kirchgartens steht ein großer Tisch, auf dem ein Frühstück improvisiert wurde. Aus der Küche der Kirchengemeinde gibt es nach einiger Zeit Kaffee in großen Kannen.

Am Freitagmorgen steht ein Videodreh auf dem Programm. Der Inhalt: der Kohleabbau in Kolumbien mit massiven Folgen für Mensch und Natur. Andrea Mora machte die Jugendlichen auf die Brisanz des Themas aufmerksam. Sie ist Kolumbianerin und lebt seit rund 24 Jahren in Deutschland. Sie ist vernetzt mit der kolumbianischen Community, die ebenfalls versucht, den Raubbau in ihrem Heimatland publik zu machen. „Da sich Deutschland von dem russischen Gas unabhängiger machen will, wird die in Kolumbien gewonnene Kohle zu einem großen Teil nach Deutschland transportiert. Wir sind zwar Verursacher, aber nicht Leidtragende der Folgen für Mensch und Umwelt“, sagt Hanna. Deshalb sei Kolumbien auch ein Thema ihrer Ortsgruppe.

Gespräche über Energiepolitik

Im Laufe des Vormittags soll Art und Inhalt des Videos, das später auf verschiedenen Social Media-Plattformen zu finden sein wird, erarbeitet werden. Es fehlt ein Drehbuch, die Balance zwischen Information und Aufruf soll gelingen. Man ist sich noch nicht einig, ob es ein Handyvideo wird oder noch jemand aus den eigenen Reihen mit einer professionelleren Ausrüstung dazustößt.

Am Nachmittag stehen ein Workshop über postkoloniale Strukturen und am Abend ein Vortrag zum Thema „Interessen der Energiepolitik“ an. Mit dem Klimacamp wollen die jungen Aktivisten nicht nur auf die einzelnen Themen aufmerksam machen, von denen einige Dauerbrenner sind. Diese, so beklagen sie, seien durch die Vielzahl an Krisen angefangen bei Corona, über den Ukraine-Krieg bis hin zu den Versorgungs- und Lieferengpässen und Preissteigerungen wieder in Vergessenheit geraten. „Vieles, was schon längst besprochen und ausdiskutiert war, steht heute wieder zur Diskussion“, sagt die 17-jährige Martha. „Zum Beispiel Atomenergie“, wirft eine Mitstreiterin ein. Das sei schon längst vom Tisch gewesen und nun begännen alle Diskussionen wieder von vorne.

Plakate und Informationsarbeit

Klimacamps sind nicht neu. Die Neustadter Initiatoren haben sich von dem Camp in Heidelberg vor wenigen Wochen inspirieren lassen. Die Jugendlichen kommen aus Bewegungen und Initiativen wie Fridays for Future, Antifa Neustadt und Heidelberg, Engagierte Jugend Neustadt (EJN) und dem Bündnis „Rechte Kampfkultur entwaffnen“. „Wir wollen das Thema in das Zentrum der Gesellschaft bringen und freuen uns über die Genehmigung der Kirche, in ihrem Garten unser Camp errichten zu können“, sagt die 16-jährige Hanna, die seit drei Jahren aktiv dabei ist. Die engagierten Jugendlichen wollen für sich und für ihr Engagement werben und versuchen, neue Mitstreiter zu begeistern. Vor dem Camp hängen Plakate und ausführlichere Informationen, anhand derer sich Passanten ein Bild über die Arbeit und Anliegen der Klimaschützer machen können. Bislang habe es überwiegend positive Resonanz seitens der Menschen gegeben, bestätigen die Jugendlichen.

Am Samstag startet das Programm um 10 Uhr mit einem Selbstverteidigungstraining. Wie hängt das mit Klimaschutz zusammen? „Es hat auf verschiedenen Klimacamps Bedrohungslagen gegeben. Dafür wollen wir gewappnet sein“, sagt ein Klimaschützer. Und eine junge Frau ergänzt: „Außerdem haben wir häufig sehr junge Mitstreiterinnen, die noch schüchtern sind. Ihnen wollen wir die Möglichkeit bieten, ihr Selbstvertrauen zu stärken.“ Am Nachmittag wird ein Workshop den Themen Rassismus und Diskriminierung gewidmet – in englischer Sprache. „Wir wollen Themen zusammen denken, also Klimaschutz und soziale Fragen“, sagt Hanna. Sie will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, dass es eine Klimadiktatur gebe und die soziale Machbarkeit von den Aktivisten außer Acht gelassen werde.

Am Sonntag endet das Camp mit einem Quiz und Gespräch ab 11.30 Uhr und um 14 Uhr mit der Runde „Building Conversation – das unmögliche Gespräch“.