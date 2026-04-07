Zwei Veranstaltungen gibt es im April in der Biosphärenakademie in Lambrecht.

Das Biosphärenreservat Pfälzerwald-Nordvogesen lädt im April zu zwei kostenlosen Veranstaltungen in die Biosphärenakademie nach Lambrecht ein. Das geht aus einer Medieninformation hervor.

Am Sonntag, 12. April, findet von 10 bis 16 Uhr der Schafsaktionstag „Echt Schaf!“ statt. Dabei gibt es Informationen zur Bedeutung von Schafen für die Landschaftspflege, Bastelangebote für Kinder sowie eine kleine Herde vor Ort.

Am Donnerstag, 16. April, folgt um 18 Uhr ein Kinoabend unter dem Motto „Cinéma débat“. Gezeigt wird die SWR-Produktion „Klimawandel im Südwesten“. Zuvor gibt die Biologin Astrid Schamber eine Einführung, anschließend ist eine Diskussion geplant.

Für den Kinoabend ist eine Anmeldung bis 14. April per E-Mail an anmeldung@pfaelzerwald.bv-pfalz.de erforderlich. Weitere Informationen gibt es unter www.pfaelzerwald.de.