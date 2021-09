Der 10. Oktober gilt weltweit als Tag der seelischen Gesundheit. Jedes Jahr machen Organisationen an diesem Tag auf die psychische Gesundheit von Erwachsenen, Kindern und Jugendlichen aufmerksam. Erstmals bieten in Neustadt Akteure aus Stadt und Region zwischen Freitag, 1. Oktober, und Montag, 18. Oktober, ein Programm für alle Generationen an, darunter auch praktische Übungen zur Stabilisierung des seelischen Gleichgewichts oder eine Ausstellung mit Bildern von Jugendlichen. Beteiligt sind Stadtverwaltung, Stadtbücherei, Team Offener Jugendtreff, Pfalzklinikum in Klingenmünster, Gemeindeschwester plus, Mehrgenerationenhaus sowie rheinland-pfälzische Krebsgesellschaft und Haus der Familie.

Für Kinder gibt es Ferienangebote, „die ein bisschen Mut erfordern und das Selbstbewusstsein stärken“, teilt die Stadtverwaltung mit. Sofern nicht anders vermerkt, bittet die Stadt um Anmeldung bis spätestens zwei Tage vor der jeweiligen Veranstaltung. Eine Übersicht ist auf der städtischen Homepage unter Top-Events & Veranstaltungen zu finden, den Flyer gibt es unter www.neustadt.eu/WochenderSeelischenGesundheit.