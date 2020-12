Mit Mahnwachen in den Dezembertagen will das Klimabündnis Neustadt darauf hinweisen, dass der Klimawandel „zur Katastrophe für uns alle werden kann“. Nächste Aktion ist am Samstag, 5. Dezember, ab 11 Uhr an der Ecke Talstraße/Hauptstraße. Thematisiert werden die hohe Verkehrsbelastung und die Auswirkungen aufs Klima. Auf Transparenten und Flugblättern soll eine „neue Mobilität für ein lebenswertes Neustadt“ gefordert werden.

Die Fridays-for-Future-Gruppe Neustadt ist ebenfalls am Samstag im Einsatz. Bis einschließlich 11. Dezember will sie mit einer Aktion an der Marienkirche auf das Ziel Klimaschutz hinweisen. Anlass am Samstag ist der Jugend-Klimaschutz-Aktionstag, am 11. Dezember 2015 war das Pariser Klimaschutzabkommen unterzeichnet worden. Statt einer nicht möglichen Demonstration ruft Fridays for Future dazu auf, Schuhe in die Marienkirche zu bringen. Sie sollen symbolisch für all jene stehen, die demonstriert hätten.