Bereits seit 2008 beteiligt sich das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der Aktion „Saubere Hände“. Ziel der nationalen Kampagne ist die Verbesserung der Patientensicherheit durch eine gute Händedesinfektion des medizinischen Personals in Gesundheitseinrichtungen. Denn Händedesinfektion vermeidet die Übertragung von Erregern und die damit verbundene Gefahr von Infektionen. Seit 2011 ist es für Krankenhäuser möglich, ein Zertifikat über die Teilnahme an der Aktion „Saubere Hände“ zu erhalten – in Bronze, Silber und Gold. Mit dem Zertifikat sollen laut Hetzelstift-Mitteilung die Teilnahme, die Qualität der Umsetzung sowie das Niveau der erreichten Änderungen abgebildet werden. Von 2011 bis 2013 erreichte das Hetzelstift das bronzene, seit 2014 das silberne Zertifikat. Damit war das Marienhaus Klinikum Hetzelstift eine der ersten drei Kliniken in Rheinland-Pfalz, so das Neustadter Krankenhaus.

Für 2024 hat sich das Team fest vorgenommen, eine goldene Auszeichnung zu erlangen. „Aktuell fehlen uns bei den 23 Kriterien, die für die Erlangung eines Gold-Zertifikats erfüllt sein müssen, lediglich die Durchführung des Aktionstages und die zugehörige Berichterstattung“, berichtet Hygienefachkraft in Ausbildung Kerstin Münch. Aus diesem Grund findet der nächste Aktionstag am Mittwoch von 10 bis 15 Uhr statt. „Wir präsentieren uns und unsere Arbeit im Foyer des Krankenhauses und laden alle Interessierten ein, sich ein Bild von den hohen Hygienestandards bei uns zu machen. Neben Informationen gibt es auch ein spannendes Mitmachquiz“, verrät Münch.