Autoreifen, Glas- und Plastikflaschen sowie Metallteile und Plastikfolien: Eine Gruppe von Aktiven des Nabu Neustadt und Unterstützern hat am Samstag Müll gesammelt. Die Aktion fand auf einem städtischen Grundstück oberhalb des Sonnenwegs statt. Es liegt im Naturschutzgebiet Am Sonnenweg und wurde von der Stadt für eine extensive Beweidung mit Ziegen vorbereitet. Trotzdem finde sich dort wild abgelagerter und weggeworfener Müll, teilt der Nabu mit.

Der Nabu sammelt Müll nicht zum Selbstzweck, also nicht nur, um Abfälle wegzuräumen. Ziel ist es laut Mitteilung viel mehr, dafür zu sensibilisieren, sorgsamer mit der Natur umzugehen. Außerdem bedankt sich der Nabu bei allen Mitwirkenden sowie bei der Stadt, deren Mitarbeiter den gesammelten Müll einer geordneten Entsorgung zuführen.