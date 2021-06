Im Juli startet eine Sommeraktion für alle Badegäste des Weidenthaler Weihers. Damit soll ein mehrfacher Besuch des Weihers belohnt werden. Mit einer Bonuskarte ist jeder sechste Weiherbesucht kostenlos. Die Karte ist an der Eingangskasse erhältlich. Am Saisonende kann mit der Bonuskarte an einer Verlosung teilgenommen werden. Die Gewinner können sich dann über eine Jahreskarte für die Saison 2022 freuen.