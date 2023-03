Ohne Schiedsrichter keine Fußballspiele: Die Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt hat Unparteiische aus Waldsee, Esthal und Weidenthal für deren vieljährige Verdienste geehrt.

In der jüngsten Schiedsrichterpflichtsitzung der Schiedsrichtervereinigung Rhein-Mittelhaardt in Geinsheim haben Kreisschiedsrichterobmann Frank Roß und sein Stellvertreter Stephan Rüdiger Unparteiische für ihre langjährigen Verdienste ausgezeichnet.

Mit der vom Deutschen Fußball-Bund (DFB) ins Leben gerufenen Aktion „Danke Schiri“ könnten in den einzelnen Schiedsrichtervereinigungen Unparteiische geehrt werden, die sich durch besonderen Einsatz im Schiedsrichterwesen hervorgetan hätten, informiert Frank Roß.

Über 800 Partien geleitet

In der Kategorie U50 wurde Mario Schreiber (ASV Esthal) geehrt. In über zehn Jahren leitete Schreiber laut der Schiedsrichtervereinigung über 800 Spiele. „Davon fast 200 Spiele als Schiedsrichterassistent bis zur Verbandsliga“, ergänzt Roß. Als Pate betreue er regelmäßig junge, frisch ausgebildete Unparteiische bei ihren ersten Spielen im Kreis. Darüber hinaus sei Schreiber als Beisitzer im Vorstandschaft des Fördervereins der Schiedsrichter Rhein-Mittelhaardt aktiv.

Zwei bis drei Spiele pro Wochenende

In der Kategorie Ü50 erhielt Gerhard Gandert (FC Wacker Weidenthal) von Obmann Roß die Urkunde der Aktion „Danke Schiri“. In 46 Jahren als Schiedsrichter leitete Gandert Spiele bis zur Bezirksliga und wird noch heute bis zur B-Klasse eingesetzt. Oftmals übernehme er auch kurzfristig Spielaufträge, so dass er auf zwei bis drei Spiele pro Woche komme, betont Roß. Im Kreisschiedsrichterausschuss der ehemaligen Schiedsrichtervereinigung Neustadt hatte Gandert das Amt des stellvertretenden Kreisschiedsrichterobmannes inne und war auch Lehrwart der Unparteiischen. Darüber hinaus war Gandert im Kreisausschuss Neustadt als Staffelleiter der AH tätig.

Ein Spätberufener

Alfred Brendel (ASV Waldsee) erhielt die Schiedsrichterehrennadel des SWFV in Bronze für mehr als zehnjährige Schiedsrichtertätigkeit. Brendel begann als „spätberufener“ seine Schiedsrichterlaufbahn und leitet Spiele bis zur B-Klasse, informiert Frank Roß. Dank seiner regelmäßigen Einsätze sei Alfred Brendel in kurzer Zeit „zu einem unersetzlichen Bestandteil der Schiedsrichterfamilie“ im Kreis Rhein-Mittelhaardt geworden.