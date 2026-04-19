Akkordeonale einmal anders: Organisator Servais Haanen gibt die Leitung des regelmäßig stattfindenden Akkordeon-Festivals, das jetzt im Herrenhof Station machte, ab.

Die Musik war wie immer hörenswert. Bei der Besetzung waren, wie gewohnt, nur Hochkaräter am Werk. Ein Hauch von Wehmut war jedoch die Tatsache, dass Servais Haanen, seines Zeichens Organisator und Motor des Festivals, nach der laufenden Tournee auf eigenen Wunsch diese Funktionen abgeben wird. Aber Haanen wäre nicht Haanen, hätte er nicht schon für das Weiterbestehen der Veranstaltung gesorgt. Alex de Almeida, ein junger, in Deutschland lebender brasilianischer Akkordeonist, wird die Reihe künftig in seinem Sinn weiterführen.

Haanen, in Freinsheim lebender Niederländer, wird aber nicht gänzlich von der Bildfläche verschwinden. „Heute stehe ich hier zum letzten Mal vor euch auf der Bühne, aber es könnte durchaus sein, dass ich nächstes Jahr mitten unter euch als Zuschauer sitze“, tröstete er seine Fans, von denen viele Hoffnung haben, dass ihnen der Mann, der 18 Jahre lang das leider oft verkannte Instrument Akkordeon näherbrachte, vielleicht doch wenigstens noch als launiger Moderator der Show erhalten bleibt. Die Zukunft wird zeigen, wie es weitergeht.

Servais Haanen als Sänger

Die Abschiedstournee genießt Servais Haanen nun aber noch in vollen Zügen und erfüllt sich dabei sogar einige persönliche Wünsche. So hat er diesmal fast nur Musiker gebucht, die in der Vergangenheit schon einmal bei der Akkordeonale aufgetreten sind und mit denen ihn echte Freundschaften verbinden. Mit dabei waren aus Brasilien Adriana de Los Santos, aus Frankreich Zabou Guérin, aus Italien Maurizio Minardi, aus Griechenland Dimos Vougioukas und als musikalische Begleiter die deutsche Cellistin Johanna Stein und der portugiesische Sänger und Saxophonist Diogo Picão.

Im Hintergrund als Tourneeleiterin und Ansprechpartnerin für alles tätig war wie immer Kristine Talamo-Spiegel. Ihr hat er vor 25 Jahren das Lied „Menina os olhos verdes“ (Mädchen mit grünen Augen) gewidmet. Jetzt war es ihm eine Herzensangelegenheit, bei dem einzigen Soloauftritt, den er sich während der Show gönnte, diesen Song für sie zu spielen. Und noch eine Neuerung gab es bei diesem Event zu bestaunen: Haanen präsentierte sich als Sänger. Begleitet von Guérin, Minardi und Stein, sang der Holländer einen alten Schlager von Pascal Danel aus dem Jahr 1967 mit dem Titel „Kilimandjaro“ und gab dabei eine erstaunlich gute Figur ab.

Eigene Stücke und Fremdkompositionen

Aber selbstverständlich war auch diese Ausgabe der Akkordeonale mehr als eine Servais-Haanen-One-Man-Show. Seine Mitspieler glänzten ebenfalls mit eigenen Stücken und Fremdkompositionen, die sie entweder allein oder in verschieden zusammengesetzten Ensembleformationen zu Gehör brachten. Dabei tat sich besonders Zabou Guérin hervor, wie sich an dem Beifall und den begeisterten Pfiffen nach ihren Vorträgen leicht feststellen ließ. Ihre Stücke sind geprägt von Schnelligkeit, Rhythmuswechseln und stilistischer Vielfalt. Damit rammt Zabou alle eventuellen Vorurteile gegen das Akkordeon brachial zur Seite. Titel wie „Boîte à Rythme“ (Rhythmusbox) und „Bulldozer“ sprechen für sich.

Weitaus behutsamer geht dagegen Maurizio Minardi zu Werke. Seine Lieder, darunter das melancholische „La Brume“ (Der Nebel), wollen nicht mit Eingängigkeit punkten, sondern Stimmungen ausdrücken und Gefühle wecken. Verträumt, manchmal, wie in „Shine On Platanus“, sogar schon leicht psychedelisch angehaucht, hören sich die Werke von Dimos Vougioukas an. Im krassen Gegensatz dazu kommen die feurigen, mitreißenden Gaucho-Tänze, einer davon „Vaneira para Borges“, der Südbrasilianerin Adriana de Los Santos rüber, die sofort zum Mitmachen einladen.

Obwohl keine Akkordeonistin, durfte auch Johanna Stein eine Komposition beisteuern. Zusammen mit Zabou Guérin trat sie mit „Crunchy Nuts“ in Erscheinung, einer Melodie, die ihr eingefallen ist, als sie in ihrem Garten von Eichhörnchen mit Nussschalen beworfen wurde. Saxophonist Diogo Picão legte zu „Ter pressa é não saber chegar“, einem von ihm vertonten Gedicht von Fernando Pessoa, sein Instrument zur Seite und bewies, dass er sich auch als Sänger durchsetzen kann. Unter stehenden Ovationen verabschiedete sich das Ensemble – und mit ihm ein Stück Akkordeonale, wie man es lange kannte – im ausverkauften Herrenhof mit dem schwungvollen „La Passarella d“addio“ aus dem Film „Achteinhalb“ von Federico Fellini.