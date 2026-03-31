Das Akkordeon-Orchester in Grünstadt hat Tradition in der lokalen Musikszene, ist fester Bestandteil des kulturellen Lebens und besteht schon seit 75 Jahren.

Mit seinen diversen Konzerten und aktiven Nachwuchsarbeit begeistert das Orchester die Musikliebhaber der Region. Als Nadja Schmidt vor über 20 Jahren die Leitung des Akkordeon-Orchesters übernahm, gab es an der Musikschule Leiningerland keinen Akkordeon-Unterricht. „Die Kinder wurden im Rahmen des Akkordeon-Vereins meist von anderen Mitgliedern unterrichtet“, erinnert sich die 50-Jährige. Als der damalige Leiter erkrankte, sei Richard Martin, der Leiter der Musikschule Leiningerland, nach einem geeigneten Nachfolger gefragt worden, der dann Schmidt ins Gespräch brachte, die Akkordeon studiert hatte. „Somit war alles unter einem Dach, wobei der Akkordeon-Verein als solcher bestehen blieb, aber die Kooperation mit der Musikschule zum Unterrichten der Kinder zustande kam“, erklärt sie.

Der heutige Vorstand des Akkordeon-Orchesters, das aus rund 30 Musikern im Alter von 15 bis 86 Jahren bestehe, sei tatsächlich ein ehemaliger Schüler von ihr. Neben dem Erwachsenen-Orchester gibt es auch das Kinder-Akkordeon-Orchester, deren Mitglieder sich „The Orchestra Freaks“ nennen und das sich aus rund zwölf Kindern zwischen sechs und elf Jahren zusammensetzt. „Außerdem gibt es noch die Jugendband mit Namen ,Fun-Tastic-Harmonistis’, die auch rund zwölf Mitglieder haben“, ergänzt Schmidt. Alle drei Orchester werden von ihr unterrichtet. „Mit der Jugendband waren wir im letzten Jahr beim Europäischen Musikfestival in Spanien mit 4000 Teilnehmern, zu dem wir zwei Tage mit dem Bus hin und zwei Tage wieder zurückgefahren sind, aber das Festival mit tollen Bühnen und fantastischen Konzerten hat die anstrengende Fahrt wettgemacht“, erinnert sie sich lachend.

Üben, üben, üben

In der Jugendband Fun-Tastic-Harmonists gibt es außer dem Instrument Akkordeon auch ein Keyboard, ein Schlagzeug und ein Klavier. „Bei der Anschaffung eines Akkordeons kann man durchaus von einer Geldanlage sprechen, kostet ein gebrauchtes Kinder-Akkordeon zwischen 400 und 800 Euro, bei einem Profi-Instrument kann man durchaus einen vierstelligen Betrag anlegen“, weiß Schmidt. Kinder und Erwachsene proben einmal wöchentlich für eine Stunde im Orchester, hinzu komme der Unterricht, üben zu Hause sei allerdings unerlässlich. „Einmal jährlich machen wir ein Probenwochenende, an dem wir von 9 bis 20 Uhr intensiv proben, abends dann aber auch zusammen spielen“, erzählt die Leiterin.

Das Akkordeon sei ein vielfältiges Instrument, weil es mit vielen anderen Instrumenten kompatibel sei. Schmidt verweist in diesem Zusammenhang auf ein Kiwanis-Event, das einmal jährlich stattfinde und bei dem das Akkordeon beispielsweise mit Saxophon zusammenspiele, mit Flöte, Klavier oder Geige. „Dieses Zusammenspiel ist eine Bereicherung für die Kinder und erweitert deren musikalischen Horizont“, sagt sie und ergänzt: „Die Möglichkeit des Zusammenspiels ist ein großer Vorteil der Kooperation mit der Musikschule.“ Das Akkordeon-Orchester sei fester Bestandteil bei den verschiedensten Weinfesten und Neujahrsempfängen, habe sechs bis acht Auftritte pro Jahr.

Breit gefächertes Repertoire

Das Orchester zeichnet sich besonders durch seine musikalische Vielfalt aus. Das Repertoire reicht von klassischen Kompositionen und Operettenmelodien über Volksmusik bis hin zu moderner Filmmusik, Pop- und Musical-Hits. Der Höhepunkt sei immer das Jahreskonzert, das in diesem Jahr das 75-jährigen Bestehen des Orchesters in den Mittelpunkt stellt. „Unser Jahreskonzert findet am 9. Mai im Weinstraßen-Center statt, wofür eine musikalische Reise durch die Jahrzehnte geplant ist, gespielt vom Erwachsenen-Orchester mit eigenen Parts für The Orchestra Freaks und die Fun-Tastic-Harmonists“, verrät Schmidt. Am 26. April gibt die Jugendband Fun-Tastic-Harmonists ihr Frühjahrskonzert im Weinstraßen-Center zusammen mit dem Großensemble mit Streichern, im Herbst sei ein Festakt geplant, bei dem auch andere Akkordeon-Orchester eingeladen werden sollen. Schmidt sagt: „Unser Akkordeon-Orchester ist mehr als nur ein Musikverein, es ist ein wichtiger kultureller Treffpunkt für Menschen in und um Grünstadt, wir sind wie eine große Familie.“