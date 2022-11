Bis Mitte November hat es in der Region einen leichten Rückgang der Arbeitslosigkeit gegeben. Darüber hat die Agentur für Arbeit Landau am Mittwoch informiert. Zum Bezirk der Agentur für Arbeit Landau gehören die Städte Neustadt und Landau sowie die Landkreise Bad Dürkheim, Germersheim und Südliche Weinstraße. Im Gesamtgebiet waren laut Agentur Mitte November 11.168 Arbeitslose gemeldet – 133 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote ist um 0,1 Prozentpunkt auf 4,2 Prozent gesunken. Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Agentur für Arbeit Landau, spricht von einem stabilen Arbeitsmarkt. Sie wirbt verstärkt für Inklusion in der Arbeitswelt: „Leider profitieren trotz des anhaltenden Fachkräftemangels schwerbehinderte Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer noch immer nicht genauso gut von der insgesamt stabilen Lage auf dem regionalen Arbeitsmarkt wie nicht schwerbehinderte Menschen“. Aktuell gibt es in der Region 4660 offene Stellen. In Neustadt waren im November 1704 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote stagniert bei 5,9 Prozent. Im Kreis Bad Dürkheim ist die Arbeitslosenquote leicht gesunken (4,0), im Kreis Südliche Weinstraße liegt sie weiter bei 4,1 Prozent.