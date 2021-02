Zu einer digitalen „Woche der Ausbildung“ lädt die Berufsberatung der Agentur für Arbeit in Landau vom 15. bis 19. März ein. Das Angebot will einen Überblick über die Möglichkeiten beruflicher Orientierung in Zeiten von Corona bieten und richtet sich an Schülerinnen und Schüler.

„Aufgrund der Corona-Einschränkungen sind die berufliche Orientierung und die Suche nach Ausbildungsplätzen für junge Berufseinsteiger schwieriger geworden“, beschreibt Christine Groß-Herick, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Landau, die auch für Neustadt zuständig ist, die aktuelle Situation am regionalen Ausbildungsmarkt. „Praktika waren in den vergangenen Monaten kaum möglich, und wir mussten in diesem Jahr erneut unsere Ausbildungs- und Hochschulmesse in der Jugendstilfesthalle in Landau absagen.“ Man habe zudem auch festgestellt, dass Ausbildungsbetriebe besonders von der Corona-Krise betroffener Branchen noch zögerlich sind, Plätze anzubieten, Auf der anderen Seite suchten viele Arbeitgeber händeringend nach Auszubildenden.

Schwierige Situation durch Corona

Die Berufsberaterinnen und Berufsberater der Agentur für Arbeit haben den Anspruch, in der „Woche der Ausbildung“ aufzuzeigen, wie Ausbildungsinteressierte auch in dieser schwierigen Konstellation einen passenden Ausbildungsplatz finden und wie sie den Überblick im „Dschungel“ der verschiedenen Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten behalten. Außerdem gebe es Informationen zum dualen Studium und verschiedenen Ausbildungen für Abiturienten. Auch die Aufstiegsmöglichkeiten nach einem Ausbildungsabschluss werden in einem digitalen Vortrag erläutert.

Infos aus erster Hand

Zudem werden Infos aus erster Hand versprochen, denn regionale Arbeitgeber stellen verschiedene Berufsfelder und ihre Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten vor. Mit dabei sind auch die Industrie- und Handelskammer für die Pfalz (IHK) und die Handwerkskammer der Pfalz (HWK).

Noch Fragen?