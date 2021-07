Ein 321 an den Kölner Stadtrat ergangenes Dekret Kaiser Konstantins gilt als ältester Beleg einer jüdischen Gemeinde nördlich der Alpen – und ist Bezugspunkt für das bundesweit gefeierte Jubiläumsjahr „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“. Franz-Josef Ratter und Berthold Schnabel von der „Arbeitsgemeinschaft Jüdisches Leben, Deidesheim“ haben das runde Datum jetzt zum Anlass genommen, mit einem Faltblatt auf die reiche und tragische jüdische Geschichte ihrer Stadt hinzuweisen.

„Auf jüdischen Spuren durch Deidesheim“ lautet des kleine, schön gestalteten Flyer in handlich-quadratischem Format und mit Fotos des Deidesheimer Fotografen Bernd Stoll, der auf einem Rundweg mit sieben Stationen zu den Zeugnissen der jüdischen Geschichte vor Ort führt. „Wir haben im Grunde alles berücksichtigt, was wir haben“, sagt Schnabel, auf dessen Forschungen die kurzen Übersichtstexte vor allem beruhen. „Alles andere liegt so lange zurück, dass man nichts Gesichertes dazu sagen kann“, ergänzt Ratter.

Dieses „Alles andere“ bezieht sich vor allem auf das Mittelalter, denn eine jüdische Gemeinde existierte im zwischen 1260 und 1280 gegründeten Deidesheim nachweislich bereits im Jahr 1309. Nach dem Pestpogrom von 1349 dauerte es dann aber bis 1613, bis sich wieder Juden in der Stadt niederließen. Vom Anfang des 18. Jahrhunderts stammen auch die frühesten Zeugnisse, die sich bei dem rund 50-minütigen Rundgang erwandern lassen: die ältesten der 95 erhaltenen Grabsteine auf dem Friedhof am Platanenweg, der natürlich zum Pflichtprogramm gehört. Anders als zum Beispiel der in Neustadt ist er auch nicht ständig verschlossen. Ratter und Schnabel mahnen aber zu Respekt: Am Sabbat (Samstag) ist der Besuch tabu, und für Männer gilt immer Kopfbedeckungspflicht.

Der Rundweg beginnt an der ehemaligen Synagoge und führt von dort zum Marktplatz, wo sich vor 1349 eine erste steinerne Synagoge befand und bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts ein Gebetsraum im Obergeschoss des Anwesens Marktplatz 5/6. Auch das 1938 von den Nazis verwüstete Wohnhaus der Brüder Feis ist hier zu erwähnen. Die Erinnerung an diese Familie halten auch zwei Stiftungen in der Stadtpfarrkirche St. Ulrich wach – eine Madonnenstatue und eine Kopie eines Murillio-Gemäldes –, die deshalb die dritte Station des Rundgangs bildet. Die ehemaligen Häuser der jüdischen Familien Reinach und Marum-Morgenthau in der Heumarkt- und der Weinstraße mit den entsprechenden Stolpersteinen und das Feis’sche Weingut im Kathrinenbild, das später der Winzergenossenschaft Niederkirchen gehörte und heute den Namen Weingut Josef Biffar trägt, komplettieren den Parcours.

„Es war unser Ziel, Menschen die nach Deidesheim kommen, auch etwas zur jüdischen Geschichte in die Hand zu geben“, begründet Franz-Josef Ratter die Initiative. Um das zu erreichen, liegt der Flyer in der Tourist-Info und anderen häufig von Touristen frequentierten Orten in Deidesheim aus, ist aber auch direkt unter dr-ratter@gmx.de erhältlich. Er soll zudem demnächst im Netz auf der Homepage der Tourist Service GmbH zu finden sein. Finanziert wurde er von der AG Jüdisches Leben mit Hilfe eines Deidesheimer Sponsors und der „Landesarbeitsgemeinschaft der Gedenkstätten und Erinnerungsinitiativen zur NS-Zeit“.