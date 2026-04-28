Die Forster Winzer laden wieder zur „Lagenkostbar“ in den Keller des historischen Gutshofs Murjahn in der Weinstraße ein. Welche Besonderheiten es in diesem Jahr gibt.

Aufgrund des Feiertags am 1. Mai findet die Veranstaltung an diesem Freitag von 14 bis 20 Uhr und am Samstag von 11 bis 19 Uhr statt, also nicht wie bisher samstags und sonntags. An einer 40 Meter langen Verkostungstheke könnten „die Einzigartigkeit und das Renommee der Forster Lagen erlebt“ werden, teilen die Veranstalter mit. Die Verkostung nach Thema und nicht nach einzelnem Winzer zu sortieren, sei der Winzergemeinschaft von Anfang an sehr wichtig gewesen. Der Fokus in Forst liege ganz klar auf Riesling – ergänzt durch eine Auswahl an weiteren Rebsorten, heißt es weiter.

Neu ist auch, dass der erste Verkostungstag mit „Big Bottle Afterhours“ von 20 bis 22 Uhr ausklingt. Hierbei werden ausgewählte Weine aus Großflaschen glasweise zum Genießen angeboten. Yvonne Libelli vom Weingut Margarethenhof ergänzt: „Hierfür wird kein Verkostungsticket benötigt, die Proben aus spannenden Magnumflaschen der Forster Winzer werden gegen Entgelt im Probenkeller ausgeschenkt. Es lohnt sich also auch, spontan am Abend vorbeizuschauen und in den Keller zu spitzeln. Vielleicht ist es sogar der Anstupser, um am nächsten Tag für die Verkostung mit Ticket wiederzukommen.“

Geführte Wanderungen durch Spitzenlagen

Der zweite Tag startet mit einer Sektmatinee (11 bis 12 Uhr) mit der Weinhoheit der Verbandsgemeinde Deidesheim 2025/26 Jana Müller und der pfälzischen Weinhoheit 2024/25 Manuel Reuter, beide aus Forst. Dies ist im Ticketpreis enthalten. Ein Catering-Betrieb bietet an beiden Tagen saisonale Speisen im Gutshof an.

Für alle, die die Forster Weinlagen ganz besonders intensiv kennenlernen möchten, bieten die Winzer zusätzlich geführte Wanderungen durch die Forster Spitzenlagen an. Die 1,5-stündigen Rundgänge mit einem Verkostungsschluck finden am Freitag um 16 Uhr sowie am Samstag um 13, 14 und 16 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr von zehn Euro pro Person ist direkt am Treffpunkt am Kellerabgang zu entrichten. Es ist nur Barzahlung möglich.

Info

Tageskarten für die Weinverkostung zu je 30 Euro pro Person inklusive Verkostungsglas sind direkt am Kellereingang erhältlich.