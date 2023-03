Der 2016 gegründete Afrikaviertel-Verein will sich weiterhin um den Erhalt und die Pflege der Denkmäler im Quartier kümmern. In diesem Jahr soll es schwerpunktmäßig um die Hauberanlage gehen. Wie der Verein mitteilt, soll gemeinsam mit Stadtverwaltung und Stadtwerken ein Konzept erarbeitet werden. Dabei gehe es um Fragen wie die Technik und die Aufenthaltsqualität, aber auch darum, was mit dem verwaisten Germaniasockel passieren soll. Angeregt wurde ferner, bei der Umgestaltung auch einen Spielplatz zu berücksichtigen. In diesem Jahr soll auch wieder das Fest am Hauberbrunnen stattfinden – und zwar am 4. und 5. August.

Der zweite Schwerpunkt soll auf dem Neumayer-Denkmal liegen. An diesem wird ebenso wie an der Hauberanlage der neue Innenstadt-Rundwanderweg „Drumrum-Weg“ vorbeiführen. Der Verein plane eine ansprechende Präsentation und will den Besuchern so die „verborgenen Schätze des früheren Stadtparks Axtwurfanlage präsentieren“.

Das Ergebnis der Neuwahlen: Manfred Oesterle bleibt Vorsitzender des rund 60 Mitglieder zählenden Afrikaviertel-Vereins. Seine Stellvertreter sind Andreas Gründinger und Jef van Geldorp. Schriftführerin ist Kerstin Böller, und das Amt des Schatzmeisters bekleidet Dietmar Schneider.