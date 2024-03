Der AfD-Kreisverband Neustadt tritt bei der Stadtratswahl am 9. Juni an und hat einer Mitteilung der Partei zufolge nun die Bewerberliste aufgestellt. Bei einer Versammlung, zu der die RHEINPFALZ nicht eingeladen war, wurde einer AfD-Mitteilung zufolge Kreisvorsitzender Martin Rössler zum Spitzenkandidaten gekürt. Insgesamt umfasst die Liste der Partei zufolge 15 Bewerber. Weitere Namen wurden nicht genannt. Rössler sagte, dass man anhand der Umfragewerte davon ausgehen könne, deutlich an Stimmen und Sitze im Stadtrat zu gewinnen. Die AfD Neustadt sei im Aufwind und verzeichne einen Mitgliederzuwachs. Somit sei der Kreisverband berechtigt, einen Delegierten zum AfD-Bundesparteitag zu entsenden. Rössler: „Wir sind Bürger aus allen gesellschaftlichen Bereichen, aber keine Berufspolitiker. Wir fordern eine Politik, die die Interessen der einheimischen Bevölkerung wieder in den Vordergrund stellt.“