Nina Julier ist nicht länger Mitglied der AfD-Fraktion im Neustadter Stadtrat: Darüber hat Fraktionsvorsitzender Martin Rössler informiert. Er nennt dafür deutliche Gründe.

Mit sieben Sitzen hat die AfD im Juni 2024 erstmals den Einzug in den Neustadter Stadtrat gefeiert. Für viele waren die neuen Ratsmitglieder eher unbeschriebene Blätter, da sie zuvor nicht sonderlich in Erscheinung getreten waren. Einzige Ausnahme: Nina Julier, die bei früheren Wahlen noch auf der FWG-Liste zu finden war.

Während die AfD-Fraktion in den vergangenen zwei Jahren eher geräuschlos gearbeitet hat, gab es mit Nina Julier immer mal wieder Aufregung – etwa durch provokante Zwischenrufe oder weil sie zwischenzeitlich den Ratssaal während der Sitzungen verließ. Dies hat offensichtlich auch die AfD gestört. Denn in einer Mitteilung von Martin Rössler heißt es: „Nina Julier wurde als stellvertretende Fraktionsvorsitzende abgewählt und aus der Fraktion ausgeschlossen. Hintergrund der Entscheidung waren wiederholt auftretende Differenzen über die Zusammenarbeit innerhalb der Fraktion sowie das aus Sicht der Fraktion nicht mehr bestehende notwendige Vertrauensverhältnis für eine weitere gemeinsame Arbeit. Darüber hinaus kam es wiederholt zu öffentlichen Äußerungen und Positionierungen von Frau Julier, die aus Sicht der Fraktion nicht mit den gemeinsam abgestimmten politischen Positionen vereinbar waren.“

„In Eigenregie gehandelt“

Auf RHEINPFALZ-Nachfrage sagt Fraktionsvorsitzender Martin Rössler, dass Julier „wiederholt aufgefallen“ sei. Sie habe sich in der Fraktion kaum eingebracht und sei in der letzten Ratssitzung einfach aus dem Ratssaal gegangen. Auch an Juliers Äußerungen gegenüber Oberbürgermeister Marc Weigel ( FWG) habe die Fraktion sich gestört: „Das ist nicht das, was die AfD denkt.“ Julier habe dabei jeweils in Eigenregie gehandelt, „aber was sie macht und sagt, fällt ja auf uns als Fraktion und als Partei zurück, das wollen wir nicht“. Konflikte habe es intern auch wegen des Festakts zur Verleihung des Demokratiepreises am 29. Mai auf dem Hambacher Schloss gegeben. Für ihn sei selbstverständlich, die Einladung der Stadt anzunehmen und dort hinzugehen, so Rössler. Julier lehne dies ab und habe die Fraktionskollegen für deren Haltung kritisiert.

Martin Rössler Foto: Afd/oho

Nach der letzten Ratssitzung habe die Fraktion Julier eine Woche Zeit gegeben, sich zu äußern oder ihre Funktionen und das Mandat zurückzugeben. „Das erfolgte nicht“, sagt Rössler. An der Fraktionssitzung am Donnerstag habe sie – trotz Einladung – ebenfalls nicht teilgenommen. Daher habe man sich zum Ausschluss Juliers entschieden. Zumal es ähnliche Zwischenfälle schon vor einem Jahr gegeben habe. „Lieber habe ich nur sechs Sitze und wir stehen zusammen, als dass wir sieben sind und es gibt nur Ärger“ meint Rössler. Neue stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist Claudia Heffner. Sie war für Hartmut Weber nachgerückt, der Mitte Februar sein Mandat aus gesundheitlichen Gründen niederlegt hat.

Julier behält Mandat

Auf RHEINPFALZ-Anfrage teilt Nina Julier am Freitag mit, sie habe noch keine Informationen über einen Ausschluss aus der AfD-Fraktion bekommen: „Davon weiß ich nichts, ich habe nichts gehört.“ Sie habe Unstimmigkeiten mit Fraktionschef Rössler wegen ihres Umgangs mit OB Weigel gehabt. Das sei aber geklärt. Und dass sie „kein gutes Verhältnis“ zum OB habe, sei ja bekannt. Ansonsten habe sie nichts mehr gehört. Sie sei zudem seit zwei Wochen krank geschrieben und lese daher keine Mails.

Unabhängig von der Mitteilung von Martin Rössler sei für sei klar: Sie werde ihr Ratsmandat behalten und auch in der AfD bleiben. Sie sehe keinen Grund, daran etwas zu ändern. Zum Disput rund die Preisverleihung auf dem Hambacher Schloss am 29. Mai, zu der sie nicht gehen wolle, sagt Julier: Dort sei mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ein Mann mit SPD-Parteibuch Ehrengast, der sich für ein AfD-Verbot einsetze. Explizit hat Steinmeier kein AfD-Verbot gefordert, eine Rede des Staatsoberhaupts im vergangenen Jahr wurde allerdings von manchen so interpretiert.

Julier sagt zudem, sie habe den Ratssaal nur verlassen, um im Rathausinnenhof ein Gespräch mit einem Zuschauer der Sitzung zu führen. Das habe sie Rössler aber auch so erklärt.