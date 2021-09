„Die Plakate der AfD zur Bundestagswahl sind zu 70 bis 80 Prozent zerstört oder gestohlen worden“, beklagt Direktkandidat Thomas Stephan. Seinen Mitbewerbern im Wahlkreis Neustadt-Speyer wirft der Haßlocher „Ausgrenzung“ vor. Hannah Heller (Grüne), Bianca Hofmann (FDP), Stefan Huber-Aydemir (Linke), Stefan Krumm-Dudenhausen (FWG), Isabel Mackensen-Geis (SPD), Sebastian Sklubal (Volt), Johannes Steiniger (CDU) und Jonas Wittner (Klimaliste) hatten am Montag in einer gemeinsamen Pressemitteilung ebenfalls die Zerstörung von Wahlplakaten beklagt und dazu aufgerufen, Wahlplakate als Eigentum der Parteien sowie die damit verbundene ehrenamtliche Arbeit von politisch Engagierten zu respektieren. Stephan schreibt nun, dass AfD-Großplakate in Bad Dürkheim, im Lambrechter Tal, in Haßloch und in Schifferstadt „zerstört oder beschmiert“ worden seien. Er ärgere sich vor allem über den Vandalismus in Bad Dürkheim, da das dortige Plakat in Sichtweite der Polizeiinspektion stehe. Dass dies unbemerkt geblieben sei, „verwundert schon sehr“, so Stephan. Er ergänzt: „Mit der Ausgrenzung der AfD in ihrer gemeinsamen Stellungnahme stacheln die anderen Direktkandidaten die Zerstörung weiter an, indem sie die Spaltung in unserem Land weiter vorantreiben.“