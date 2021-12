Die Protestantische Kirchengemeinde lädt für Donnerstag, 18 Uhr, zum „Offenen Adventsliedersingen“ auf dem Platz vor der Hambacher Pauluskirche ein. „Da wir in den Gottesdiensten in den Kirchen zur Zeit auf das gemeinsame Singen weitgehend verzichten, freuen sich viele auf die Gelegenheit gerade in der Adventszeit im Freien miteinander zu singen und zu musizieren“, sagt Pfarrer Oliver Jaehn. Für eine gute halbe Stunde sollen am Donnerstag Adventsklassiker, aber auch neue Lieder gesungen werden. Auf dem Kirchvorplatz gilt die 3G-Regel und Maskenpflicht. „Es hat sich auch hoher Besuch angekündigt“, sagt Jaehn.