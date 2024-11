Auch in diesem Jahr werden die Naturfreunde Lambrecht am ersten Adventswochenende ihren beliebten Adventsmarkt auf die Beine stellen. Wie die Naturfreunde ankündigen, heißt es von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 1. Dezember, wieder „So weihnachteln wir im Kohlbachtal“.

Der Verein ruft Mitglieder, Freunde und Gönner zur ehrenamtlichen Mithilfe auf. Die organisatorischen Vorbereitungen sind demnach längst angelaufen: Die Glühweinhütte und der grüne Pavillon haben ihren Standplatz bereits gefunden und die kleine Zeltstadt lässt sich ebenso schon erahnen. Die weiteren Schritte folgen an den Samstagen 9., 16. und 23. November, Arbeitsbeginn ist jeweils um 9 Uhr. Die Naturfreunde raten dazu Fahrgemeinschaften zu bilden, die auch unter Telefon 06371 15768 abgestimmt werden können.

Wie in den Vorjahren werde die Veranstaltung auch diesmal mit einer Laternen- und Fackelwanderung beginnen, die um 18 Uhr am Parkplatz Helmbachweiher startet, erklärte die Vereinsvorsitzende Gabriele Muder. Die Zufahrtstraße – ab Kiosk Helmbachweiher zum Naturfreundehaus – bleibe von 17.45 bis 19 Uhr in beide Richtungen gesperrt. Am Samstag und Sonntag ist der Adventsmarkt jeweils ab 11 Uhr geöffnet.