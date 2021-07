Nachdem im vergangenen Jahr Janosch-Bilder die Rathausfenster in der Adventszeit geschmückt haben, sind dieses Jahr Werke des amerikanischen Künstlers James Rizzi an der Reihe. Natürlich können die Bilder wieder erworben werden.

Weihnachten kommt meist viel schneller als man denkt, da heißt es frühzeitig planen und nicht die Sommerhitze verdösen. Das hat sich wohl auch die Bürgerstiftung Lebenswertes Neustadt gedacht. Mit der bewährten Hilfe des Neustadter Künstlers Gerhard Hofmann hat sie bereits die neue Serie für den diesjährigen Adventskalender in den Fenstern des Rathauses fertiggestellt.

Vergangenes Jahr ertönten viele Stimmen, die sich wünschten, der Kalender mit den Janosch-Bildern sollte bleiben. Weil man sich nicht vorstellen konnte, dass etwas Gleichwertiges oder sogar Besseres folgen könnte. Aber natürlich war dies nicht möglich. Die Bilder, die auf die Plexiglasplatten in den Fenstern aufgebracht waren, hat die Bürgerstiftung längst den Sponsoren überreicht.

Bilder aus Kochbuch

Die Kunstwerke in diesem Jahr stehen denen von 2020 in nichts nach. Sie sind sehr farbenfreudig und munter. Es sind Ausschnitte aus Bildern des vor zehn Jahren verstorbenen Künstlers James Rizzi, die Gerhard Hofmann zusammengestellt hat. Sie stammen aus „Christmas Cooking in New York“, ein 1997 veröffentlichtes Buch über Weihnachtsessen, das der New Yorker Rizzi mitgestaltete.

Seine Bilder sind, wenn man so will, viel unterwegs: Eine Boeing 757 wurde bereits mit seinen Motiven bemalt, in Heilbronn sind drei Rizzi-Stadtbahnen im Umlauf. In Deutschland ist er besonders beliebt. So gibt es in Braunschweig ein „Happy Rizzi Haus“, in Duisburg die James-Rizzi- Schule , in Essen Glasfenster mit seinen Motiven in der Kreuzeskirche – um nur einiges zu nennen.

Gibt bereits Interessenten

Wie jedes Jahr, braucht es für die Umsetzung der Pläne Sponsoren. Ein Bild im Format ein Meter auf 1,20 Meter ist für 1200 Euro zu haben. Ins Haus, in die Wohnung oder ins Büro können sie allerdings erst Anfang Januar 2022 gehängt werden, nachdem der Adventskalender abgebaut worden ist. Die Spender werden auf Wunsch auf einer Leuchttafel mit ihren Namen oder Firmennamen vorgestellt. Natürlich sind auch wieder kleine Spenden oder Gruppenspenden wie etwa von Stammtischen möglich. Für einzelne Bilder gibt es bereits Interessenten. Der Kalender ist ein gemeinsames Projekt der Bürgerstiftung und der Tourist, Kongress und Saalbau GmbH.

Kontakt

Nähere Informationen zum Rathaus-Adventskalender bei der Bürgerstiftung unter Telefon 06321/924850, per E-Mail an info@buergerstiftung-neustadt.de oder im Internet unter www.buergerstiftung-neustadt.de