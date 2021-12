Der Adventskalender am Rathaus war am Montagabend nicht beleuchtet. Wie die Bürgerstiftung informierte, war das notwendige Stromkabel durchgeschnitten worden. Die Stadtwerke würden im Lauf des Dienstags dafür sorgen, dass der Strom wieder fließt. Dann werde der Kalender it den 24 Bildern des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi wieder in ganzer Pracht erstrahlen, und zwar bis einschließlich 9. Januar.