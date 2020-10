Seit vielen Jahren gibt es den Adventskalender der Rotary-Hilfe Neustadt. Stets wird er von einem Neustadter Künstler gestaltet. Was könnte also passender sein, als im Corona-Jahr 2020 den Netto-Verkaufserlös für den Kunstverein Neustadt zu spenden.

Genau das hat sich die Rotary-Hilfe vorgenommen. Unterstützt wurde sie diesmal von Emil Walker, dem Leiter der Neustadter Kunstschule. Er zeichnet für das Titelbild und die grafische Gestaltung der Motive hinter den 24 Türchen verantwortlich. Der Verkauf beginnt am Samstag, 24. Oktober, von 10 bis 14 Uhr in der Hauptstraße Höhe Stiftskirche. Walker wird den Kalender dort auch auf Wunsch signieren. Der traditionelle Platz am Kriegerdenkmal fiel wegen der Baustelle „Wasser in die Stadt“ flach. Danach ist der Kalender in vielen Geschäften zu haben.

Kalender gleich Los

Wer fünf Euro in das gute Stück investiert, unterstützt also Ausstellungsprojekte Neustadter Künstler, getragen vom Kunstverein, im nächsten Jahr. Was der Kalenderbesitzer selbst davon hat, außer der guten Tat? Dafür arbeitet die Rotary-Hilfe wie immer mit der Willkomm-Gemeinschaft zusammen. Denn jeder Kalender ist auf der Rückseite nummeriert, was gleichzeitig eine Losnummer ist. Damit besteht die Chance einen jener Preise zu gewinnen, die der Einzelhandel und Gewerbetreibende bereitstellen. Ebenso kostenlos hat natürlich Emil Walker seinen Beitrag zu der Aktion geleistet.

Seit 2008, als der erste Neustadter Adventskalender aufgelegt wurde, kamen nach Angaben des Rotary-Hilfe Vereins insgesamt 145.000 Euro für soziale Zwecke zusammen.