Nie ist die Fassade des Neustadter Rathauses hübscher anzusehen als zur Adventszeit – wenn die von der Bürgerstiftung initiierten Adventsfenster beleuchtet werden. In neun Fenstern sind bereits Bilder des US-amerikanischen Pop-Art-Künstlers James Rizzi zu sehen, das zehnte folgt am Freitag um 18 Uhr, zur selben Uhrzeit alle weiteren an allen Tagen bis Heiligabend. Wobei das finale Fenster dann schon um 12 Uhr enthüllt werden wird.

Die bunten Werke sorgen für ein bisschen Fröhlichkeit auf dem Marktplatz in diesen trüben Tagen, wenn schon der Weihnachtsmarkt erneut der Pandemie zum Opfer fallen musste. Die vom Neustadter Künstler Gerhard Hofmann ausgesuchten Bilder werden noch bis zum 6. Januar im Rathaus hängen. Dann werden sie den Spendern übergeben, die sich für 1200 Euro ein Bild gesichert haben.