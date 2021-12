Was fast alle in diesen Wochen so dringend brauchen, sind zumindest ein paar Momente guter Laune. Möglicht macht das seit 1. Dezember der Rathaus-Adventskalender der Bürgerstiftung. Am Freitagabend wurde Türchen Nummer 17 geöffnet. Dazu hatte sich eine durchaus ansehnliche Schar an Zuschauern auf dem Marktplatz eingefunden. Wie jedes Mal, wurden sie mit Humor und satten Farben belohnt: eine Weihnachtselfe serviert Weihnachtscookies, beides eine Tradition aus dem angloamerikanischem Raum, was nicht von ungefähr kommt. Stammen doch die Motive 2021 von dem US-amerikanischen Künstler James Rizzi. Als Selbstporträt ist er übrigens im Fenster Nummer 16 zu sehen. Sieben Gute-Laune-Momente folgen noch, an Heiligabend erstrahlt der Kalender dann in voller Pracht. Das lockt bis 6. Januar hoffentlich noch viele Besucher ans Rathaus.