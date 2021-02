Eines der Bilder, die im Dezember als Teil des Janosch-Adventskalenders die Fenster im Rathaus schmückten, ist in den Neustadter Kinderhort Wallgasse gezogen.

Die vom Neustadter Künstler Gerhard Hofmann gestalteten Bilder des Adventskalenders gingen nach ihrem Abbau an diejenigen, die sie gestiftet hatten. Inzwischen haben alle Sponsoren ihre Bilder bekommen.

Was aber, wenn es mehrere Stifter für ein Bild gab? Wer soll es dann bekommen? So wie beim Bild, das am 20. Dezember beleuchtet wurde und das von mehreren Spendern bezahlt worden war. Die Bürgerstiftung Lebenswertes Neustadt hat entschieden, das Bild einem Kindergarten zu schenken, letztendlich wurde es der Kinderhort Wallgasse. So könne die gute Laune, die die Janosch-Bilder auf dem Marktplatz verbreitet haben, dort weiter verbreitet werden. Hortleiterin Parisa Buckel und die Hortkinder Viktoria, Katharina, Alma und Antonia haben das Gemälde von Peter Reinhardt nur allzu gerne entgegengenommen.

Spender gehen nicht leer aus

Reinhardt ist Mitglied des Bürgerstiftungsvorstands. Im Advent kümmerte er sich immer um die große hölzerne Tigerente und trug sie zwischen Marktplatz und den Geschäften, in denen sie ausgestellt war, hin und her.

Die Spender gehen übrigens keineswegs leer aus: Sie alle bekommen einen gerahmten Druck. Genau wie die andere Gruppe, Stammgäste der Weinstube „Zur Herberge“, die sich zusammengetan und gespendet haben. Sie können ihr Bild – jenes von Heiligabend, auf dem der Weihnachtsmann das Christkind begrüßt – in der Weinstube bewundern, sobald sie nach dem Lockdown wieder geöffnet hat.