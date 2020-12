Advent, Advent, ein Lichtlein brennt … Diese Gedichtzeile dürfte eigentlich jedermann bekannt vorkommen, gerade in der jetzigen Jahreszeit. Und da viele Menschen aufgrund der aktuellen Umstände sowieso meist mehr Zeit in den eigenen vier Wänden verbringen, ist die Gestaltung der eigenen Fenster eine willkommene Abwechslung.

Der Vorstand des TuS Haardt geht da sogar noch ein Stück weiter. „Vor unserer Turnhalle im Meisental wurde in den letzten Tagen ein Weihnachtsbaum geschmückt“, teilt der Verein auf seiner Homepage mit. Und sogar noch mehr: „Außerdem wird an jedem Advent ein Fenster unserer Halle weihnachtlich geschmückt und beleuchtet.“ Und wie es sich für ein geschmücktes Fenster gehört, soll es der allgemeinen Erbauung in der besinnlichen Zeit dienen: „Kommt doch einfach mal vorbei und schaut euch um“, lädt der Verein zum Betrachten ein.

Zwei Fenster der Haardter Turnhalle sind bereits geschmückt, weitere werden an den kommenden Sonntagen hinzukommen. Aber vielleicht ist die Haardter Turnhalle ja in den kommenden Tagen eine kurze Visite während eines Abendspaziergangs wert. Schließlich haben sich laut Verein Mitglieder der „TuS Abteilung Weihnachtsschmuck und Gestaltung“ sowie Mitarbeiter der Firma Blumen Schupp aus dem Nachbarort Gimmeldingen um das Dekor verdient gemacht. Sie wollen einfach auch anderen in dieser Zeit eine schöne Abwechslung bieten ...