Auch wenn der Marktplatz diesen Dezember wegen des ausgefallenen Weihnachtsmarktes das erste Mal seit Jahren sehr erstaunlich leer bleibt, wird er dennoch ein zentraler Anziehungspunkt sein. Denn die Neustadter müssen nicht auf die 24 Adventsfenster verzichten, die ab Dienstag bis Heiligabend täglich ab 18 Uhr „geöffnet“ und beleuchtet werden.

2019 hatten Neustadter Künstler des Kunstvereins die Fenster gestaltet, diesmal werden die Werke des Künstlers und Kinderbuchautoren Janosch gezeigt. Zur Freude der Kinder – und natürlich der Erwachsenen – werden nicht nur die bekannten Figuren Bär, Tiger und Tigerente erscheinen, sondern auch Engel und andere weihnachtliche Gestalten. Manch einer ist versucht, den Neustadter Adventskalender als Auftakt für die anstehenden Feiern zu Janoschs 90. Geburtstag am 11. März 2021 zu bezeichnen.

Sponsoren gefunden

So oder so: Die Bürgerstiftung Neustadt, die die Adventsfenster initiiert hat, freut sich, dass auch in der Corona-Krise genügend Sponsoren für die einzelnen Fenster gefunden werden konnten. Einer der Glanzpunkte des Advents ist gesichert und wird Neustadt, da ist sich die Bürgerstiftung sicher, zu weiterer überregionaler Attraktivität verhelfen.