Für Freunde von Adventskalendern wird es in der Neustadter Innenstadt ab Donnerstag sogar zwei Angebote geben. Kurz nach 18 Uhr wird das erste Fenster beim großen Adventskalender der Bürgerstiftung am Rathaus erleuchtet. Zum Auftakt wird Beigeordneter Bernhard Adams kurz sprechen und den Adventskalender 2023 eröffnen. Bis 24. Dezember wird jeden Tag kurz nach 18 Uhr nach dem Läuten der Stiftskirchenglocke ein Fenster erleuchtet. In diesem Jahr werden in den Fenstern Bilder der Kinderbuchillustratorin Annette Swoboda zu sehen sein. Wie die Bürgerstiftung im Vorfeld mitteilt, werden die abendlichen Zeremonien etwas umfangreicher sein als bisher, denn täglich werden auch Neustadter Künstlergruppen kleine Aufführungen präsentieren. Zum Auftakt wird dies am Donnerstagabend die Tanzmanufaktur Elite sein, am Freitag dann die Ballettschule Schreieck. Außerdem wird immer festliche Bläsermusik erklingen, und die Sponsoren der einzelnen Fenster werden sich kurz vorstellen.

Ebenfalls am Donnerstag startet die Aktion „Kunst im Handel“ von Citymanagerin Susanne Schultz. Die Eröffnung ist bereits um 17 Uhr im Citymanagementbüro in der Hauptstraße 74. Zu entdecken gibt es diesen Adventskalender in den Geschäften der Innenstadt, teilt das Stadtmarketing mit. Zu sehen sein werden 24 Werke der Künstlerin Alexandra Deutsch. Bei der Eröffnung werden neben Schultz und Deutsch auch die Galeristin Ingrid Bürgy de Ruijter mit dabei sein.