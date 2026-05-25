Wenn die liebe Familie alles durcheinanderwirbelt, ist Chaos unvermeidbar.Das sorgte bei der Premiere von „Drei Pälzer und ein Baby“ im Boulevardtheater für viele Lacher.

Die Komödie, die aus der Feder von Ray und Michael Cooney stammt, begeistert mit rasantem Tempo, absurder Situationskomik und allerlei Wortwitz. Regisseur René Weintz, der ununterbrochen als Hauptfigur auf der Bühne steht, hat in kürzester Zeit mit einem toll harmonierenden Ensemble eine abwechslungsreiche Inszenierung auf die Beine gestellt, die vom Publikum mit Standing Ovations gefeiert wurde.

Tom (René Weintz) und Linda (Ann-Catrin Uhl) fiebern ihrem großen Tag entgegen: Endlich ist der Wunsch nach einer Familie in greifbarer Nähe, denn Frau Dotter (Marion Strese) von der Adoptionsagentur hat sich für den allesentscheidenden Besuch im angemieteten Eigenheim der Liebermanns angekündigt. Kein Wunder, dass die Nerven des Ehepaares zum Zerreißen angespannt sind. Sie haben den Fragebogen akribisch auswendig gelernt, um auch ja ihre Fähigkeiten als Eltern unter Beweis zu stellen. Alles soll so perfekt sein, wie das Haus, dessen Wohnzimmer glatt einem „Schöner Wohnen“-Katalog entsprungen zu sein scheint.

Doch unverhofft kommt ja bekanntlich oft – im Falle der Liebermanns ist das Chaos allerdings programmiert. Unter anderem in Form von Toms Bruders Didi (Uwe Naumann), an den das Obergeschoss untervermietet ist, sehr zum Leidwesen von Linda, die keinen Hehl daraus macht, die Brüder ihres Gatten als keinen guten Umgang zu betrachten. Immerhin hecken Didi und Harry ( Götz Valter) gerne mal fragwürdige Pläne aus, die nicht nur an der Grenze der Legalität schrammen, sondern schon weit darüber hinausgehen. So auch an diesem wichtigen Tag.

Didi hat bei seinem Ausflug mit Toms Camper diesen nicht nur mit 400.000 Zigaretten für „den Eigenbedarf“ befüllt, sondern auch noch zwei ungebetene Mitfahrerinnen mitgebracht: zwei irreguläre Migrantinnen (Alex Zdanek und Galina Manoli), die zur Verwandtschaft nach Deutschland wollen.

Zudem möchte Harry seinem Bruder beim Kauf des Hauses, für das der Vermieter zu viel Geld verlangt, unter die Arme greifen und hat sich dafür von einer Geschichte aus der Nachbarschaft und einer Folge „Mord ist ihr Hobby“ inspirieren lassen. „Der Schlächter von Ruppertsberg“ hatte die Teile seiner Opfer im Garten verscharrt, weshalb der Wert der Immobilie drastisch sank. Praktisch, dass Harry als Mitarbeiter an der Pforte der BG-Unfallklinik stets die Überbleibsel der Übungskörper für die Medizinstudenten ins Krematorium fahren muss. An diesem Tag bringt er den Sack mit den Leichenteilen allerdings ausgerechnet zu Tom, um sie im Garten zu vergraben – bei den Bauarbeiten zum Wintergarten soll der Fund nicht nur für Aufsehen sorgen, sondern auch für das Sinken des Kaufpreises. Und weil das Chaos damit noch nicht perfekt ist, schleicht auch noch ein Polizist (Swen Richter) ums Haus.

Die ungebetenen Pläne seiner Brüder bringen nicht nur den mit Körperteilen vollgepackten Sack zum Platzen, sondern auch Toms Kragen. „Ich habe ihn noch nie so aggressiv gesehen“, meint Didi angesichts des wütenden Tom, der zwischen all den Notlügen versucht, Herr der Lage zu bleiben, denn es gilt den Traum zu retten: die Adoption eines Babys. Weintz mimt eindrucksvoll den immer nervöser werdenden Vater in Spe. Naumann und Valter glänzen als trottelige Brüder, die stets auf dem Schlauch stehen – Improvisationstalent inklusive, als Weintz mit dem Stichwort „Krankenhausnixe“ Valter zum grazilen Posieren auf der Fensterbank animiert, was die Zuschauer zum Lachen bringt.

Generell ist die Gagdichte hoch. Äußerst munter wird es, wenn Zdanek und Manoli, die als Flüchtlingsoma kaum wiederzuerkennen ist, charmant über die Bühne wirbeln. Uhl gibt souverän die alles im Blick behaltende Ehefrau und Strese verkörpert neckisch die zugeknöpfte biedere Beamtin, während Richter als unbeholfener Polizist am Ende doch zum unverhofften Retter in der Not wird.

So liefert das harmonisch agierende Ensemble eine stimmige und unterhaltsame Komödie, die zeigt, dass das Chaos nicht erst mit dem Baby im Hause einzieht. Eine gelungene, bejubelte Premiere.

Termine

„Drei Pälzer und ein Baby“ steht im Boulevardtheater Deidesheim an folgenden Tagen im Programm: 28. Mai, 19.30 Uhr, 29. Mai, 20 Uhr, 30. Mai, 17 und 20.15 Uhr, 31. Mai, 14 und 17.15 Uhr sowie 2. Juni um 19 Uhr. Karten sind ab 22,90 Euro erhältlich unter der Tickethotline 06326-255 88 55, per Mail an info@boulevard-deidesheim.de oder auf www.reservix.de.

