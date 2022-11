Im Adamsweg in Speyerdorf dürfen keine Lkw mehr fahren. Entsprechende Verbotsschilder würden demnächst aufgestellt. Darüber hat die stellvertretende Ortsvorsteherin Fabienne Gerau-Frisch (CDU) in einer Sitzung des Ortsbeirats Lachen-Speyerdorf am Montagabend informiert. Eine Ausnahme gebe es für Lkw, die zur Firma Trautz wollen. Diese dürften als Anliegerverkehr jedoch nur noch aus Richtung Haßlocher Straße in den Adamsweg fahren.