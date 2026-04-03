Ein Neustadter Name, der in Amerika Furore machte: Adam Helmer, Roman- und Filmheld.

Die Familie Helmer war seit dem 16. Jahrhundert in Neustadt heimisch. Ein Nachfahre, der 1659 geborene Philipp Hans Helmer, seine Ehefrau Elisabeth Mockler nebst fünf Kindern gehörten zu den Tausenden, die 1709 den Rhein abwärts über Rotterdam in London landeten. Man hatte ihnen freie Überfahrt und in den britischen Kolonien in Nordamerika Land versprochen.

In Greenwich mussten sie unter miserablen Bedingungen ein Jahr in Notunterkünften – ja zum Teil unter freiem Himmel in der Heide ausharren. Viele erkrankten, starben, kehrten zurück oder ließen sich in Irland nieder. 1709 legten endlich Schiffe in die Neue Welt ab. Von den bis zu 300 Passagieren, die auf Segelschiffen eingepfercht Platz fanden, starb auf der Überfahrt mitunter ein Drittel an Skorbut, Fieber oder Entkräftung. Alle Mitglieder der Familie Helmer kamen aber lebend in Amerika an. Doch dort ging das Unheil weiter.

Fruchtbarer Boden am Mohawk River

Zwei Jahre mussten sie von der Überlebenshilfe der britischen Regierung mehr schlecht als recht leben – und das versprochene Land wurde ihnen noch immer nicht zugeteilt. Endlich wurde Philipp Helmer 1723 fruchtbarer Ackerboden am Mohawk River übereignet: einhundert acres (40 Hektar). Es war ursprünglich Land, das die Regierung den Irokesen abgekauft hatte. Ihr jüngster Sohn Georg Friedrich, 1706 noch in Neustadt geboren, wurde im Oktober 1715 naturalisiert, wurde also königlich britischer Untertan. Er heiratete Maria Barbara Kast. Sie hatten fünf Kinder. Ihr zweitjüngstes, der 1754 in German Flatts am Mohawk River geborene Adam Helmer, ist unser Mann. Er wird als blauäugig, rotblond und von stattlicher Statur beschrieben.

1776 heiratete er die 22-jährige Anna Bellinger. Auch Adam Helmer plagte sich als Farmer ab. Aber im Gegensatz zu seinen Vorfahren in der Pfalz war er hier ein freier Mann. Mit der Erhebung der 13 Nordamerikanischen Staaten gegen die britische Kolonialmacht, hatte jedoch im April 1775 der Unabhängigkeitskrieg begonnen. Dieser griff bald auch auf die mehrheitlich von pfälzischen, proamerikanischen Zuwanderern bevölkerte Mohawk Region über. Drei Helmer-Brüder nahmen an der blutigen Schlacht von Oriskany am 6. August 1777 teil. John Friedrich Helmer fiel, Georg Frederick wurde schwer verletzt und Adam Helmer überlebte.

Helmers Run

Im September 1778 griff der mit den Briten verbündete Häuptling Thayendanegea mit 200 Mann Dörfer und Farmen der pfälzischen Siedler an, um Vorräte für den bevorstehenden Winter zu erobern. Adam Helmer, inzwischen zum Leutnant arriviert, wurde mit acht Scouts ausgesandt, um Brants Trupp zu beobachten und die Siedler zu warnen. Als Helmer und seine Männer nahe Edmonton waren, wurden sie angegriffen und einige Scouts getötet.

Helmer rannte, um die Farmer aufzufordern, sich im Fort Dayton zu verbarrikadieren. Fast 30 Meilen (48 Kilometer) rannte Helmer durch unwegsame Wälder und offene Prärien zu den Farmen und Dörfern. Am 17. September hatten die Angreifer 63 Häuser, 59 Scheunen voller Mais und drei Mühlen geplündert. 235 Pferde, 235 Kühe, 95 Ochsen und 279 Schafe fielen in ihre Hände. Nur zwei Farmer wurden getötet, alle andere überlebten, dank Adam Helmers Run. Er soll nach seinem Lauf 36 Stunden durchgeschlafen haben.

Helmers Run ist in die Geschichte eingegangen. Schriftsteller Walter D. Edmonds hat Adam Helmers Leben 1936 in dem Roman „2Drums along the Mohawk“ geschildert. Das Buch führte zwei Jahre die amerikanische Bestseller-Liste an. 1939 verfilmte Regisseur John Ford die Story in dem gleichnamigen Technicolor Film. 1803 erwarb Adam Helmer eine 450 acres (180 Hektar) große Farm in Brutus im Cayuga County NY. Adam Helmer starb am 9. April 1830, seine Frau Anna am 25. Januar 1841. Beide wurden in Brutus auf dem Familienfriedhof beigesetzt.