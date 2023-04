Der ADAC Pfalz startet ein Großprojekt: Da der Platz im Verwaltungsgebäude an der Europastraße in Neustadt nicht mehr reicht, wird angebaut. Neubau und Investitionssumme sind beachtlich. Welche Ansprüche der Neubau erfüllen soll und was das Projekt für die Stadt Neustadt bedeutet, lesen Sie hier.