Die ADAC-Geschäftsstellen und Reisebüros im Land dürfen bei den derzeitigen Inzidenzwerten entsprechend der behördlichen Vorgaben für den allgemeinen Kundenverkehr wieder öffnen. Somit können auch jene in Neustadt wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten – montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr – besucht werden. Falls die Infektionszahlen wieder ansteigen und die Geschäftsstellen neuerlich schließen müssen, soll wieder der Abholservice gelten. Alternativ könnte ein Besuchstermin vereinbart werden. Vorausgesetzt, die Infektionslage lässt es zu. Fragen werden unter Telefon 06321/890592 oder per E-Mail an neustadt@pfa.adac.de beantwortet.