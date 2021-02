Der ADAC Pfalz bietet in seinen Geschäftsstellen einen neuen Abholservice an. Damit soll auf die anhaltenden Einschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie reagiert werden.

Nach einer telefonischen Beratung und Vorbestellung können auch am Standort Neustadt in der Europastraße 1 Autozubehör, Toursets, Reiseführer, Vignetten, Reisegutscheine und andere Artikel unter Einhaltung eines strengen Hygienekonzepts abgeholt werden. Dafür muss ein Termin vereinbart werden. Persönliche Beratungen zu Reisebuchungen und Führerscheinübersetzungen können nur telefonisch oder per E-Mail abgewickelt werden. Um allen Hygieneauflagen erfüllen zu können, kann die Ware bei der Abholung nur bargeldlos bezahlt werden. Die ADAC-Geschäftsstelle in Neustadt ist montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr telefonisch unter der Nummer 06321/890592 und per E-Mail an neustadt@pfa.adac.de erreichbar.