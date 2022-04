Betrüger haben am Freitag gleich in acht Fällen in Neustadt mit der Masche „Schockanrufe“ versucht, die Angerufenen zu überlisten und an Geld zu kommen. Wie die Polizei mitteilt, war die Vorgehensweise in allen Fällen identisch: Eine junge Frau meldet sich unter Tränen mit der Aussage, dass sie einen schweren Unfall verursacht habe. Danach übernimmt ein Mann das Gespräch und erklärt, dass er von der Polizei sei und die Verhaftung der Tochter/Enkelin abgewendet werden könne, wenn 20.000 Euro bei der Gerichtskasse eingezahlt würden. In der Regel werde das Geld dann vor einem Dienstgebäude in Empfang genommen. Die Polizei empfiehlt, auf solche Forderungen nicht einzugehen und einfach aufzulegen.