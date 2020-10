Sechs neue Corona-Fälle zählt das Gesundheitsamt Bad Dürkheim: Im Landkreis Bad Dürkheim haben sich fünf Menschen mit dem Virus infiziert, aktuell gibt es dort 26 Erkrankte. In Neustadt wurde ein neuer Fall gemeldet, dort leiden derzeit 14 Menschen unter Covid-19. Seit Dienstag hat sich somit die Anzahl der Fälle im Landkreis auf 400 erhöht, in der Stadt auf 161. Im Kreis Südliche Weinstraße wurden am Dienstag zwei Neuinfektionen bekannt. Dort haben sich bislang 200 Menschen angesteckt.