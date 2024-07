Mit einer Kontrollstelle in der Maximilianstraße wollte die Polizei am Samstagabend sicherstellen, dass sich alle an ein Durchfahrtsverbot halten, das wegen einer Veranstaltung eingerichtet worden war. Dabei wurden zwischen 20 und 20.35 Uhr acht Autofahrer erwischt, die trotzdem in dem Bereich unterwegs waren. Alle müssen nun ein Bußgeld zahlen.