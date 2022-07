Bei der Stadtverwaltung Neustadt ziehen einige Abteilungen in neue Räume in der Karl-Helfferich-Straße 2 um. Betroffen sind die Informationstechnik, die Vergabestelle sowie die Abteilung Landwirtschaft und Umwelt. Die IT ist laut Mitteilung zukünftig in den Etagen fünf und sechs beheimatet. Die beiden anderen Abteilungen in der vierten Etage. Die Umzüge beginnen am Mittwoch, 10. August. Spätestens ab Montag, 15. August, seien alle Mitarbeiter wieder wie gewohnt erreichbar. Während des Umzugs könne die Vergabestelle per E-Mail an vergabe@neustadt.eu kontaktiert werden. Bei dringenden Anliegen, die Natur und Umwelt betreffen, könne mit dem Ordnungsamt unter Telefon 06321 855-1338 Kontakt aufgenommen werden.