Eine Künstlerin aus der Westpfalz und ein Künstler aus dem Kraichgau sind in diesem Jahr die Protagonisten bei der vom Edelhoftheater getragenen Kunstausstellung, die traditionell das Weinzehnt-Wochenende in Kirrweiler flankiert.

„Aufbrüche – von Haltungen und Strukturen“ haben die als Kuratoren fungierenden Kerstin Bachtler und Bodo Redner die Schau überschrieben, woran schon zu erkennen ist, dass beide Gäste eher abstrakt-informell unterwegs sind. Monika Bozem, die aus Rosenkopf bei Zweibrücken anreist, ist promovierte Biologin und arbeitet seit 2000 künstlerisch. Ihre abstrakten Bilder, häufig mit reduzierter Farbigkeit in Öl auf Leinwand, sind durch große Farbflächen in geometrischen Formen gekennzeichnet, bei denen die Künstlerin auch gern weitere Materialien verarbeitet, bevorzugt in Form von Collagen: Papierfetzen, Karton, Sackleinen, Tapetenreste. Dabei setzt Bozem im Grunde fort, was sie während ihrer Zeit als Wissenschaftlerin an der Universität des Saarlandes verinnerlicht hat. Was sie früher beim Blick durchs Mikroskop faszinierte, transformiert sie nun in künstlerischer Form auf Leinwand oder Papier.

Joachim Sammet, ebenfalls Autodidakt, der sein Atelier im Schloss Bonfeld bei Bad Rappenau eingerichtet hat, arbeitet in seinen Bildern nicht nur mit Flächen, sondern baut seine Werke dreidimensional auf, indem er verschiedene Materialien übereinanderschichtet. Während diese Schichten etwa aus unterschiedlichen Spachtelmassen wie Marmormehl, Haftputzgips und Sumpfkalk trocknen, bekommen sie teilweise Risse oder bauen untereinander eine Spannung auf, die den Bildern eine eigene haptische, reliefartige Qualität verleiht. Seine Arbeitsweise charakterisiert der Künstler selbst mit dem Begriff „Intuitive Prozessmalerei“, worin sich seine Experimentierfreude und seine Lust am Spiel mit unterschiedlichste Materialien ausdrückt.

Die Ausstellung wird am Donnerstag, 4. Juli, um 19 Uhr im Edelhof in Kirrweiler eröffnet. Kerstin Bachtler und Bodo Redner führen in die Werke ein. Der Cellist Burkard Maria Weber aus Bissersheim spielt eigene Kompositionen auf dem E-Cello. Zu sehen ist die Schau danach bis Sonntag, 7. Juli, täglich 16–20 Uhr.