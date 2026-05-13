Nach dem 13:11-Erfolg des SC Neustadt in Würzburg, steht am Samstag (20 Uhr, Stadionbad) das Rückspiel in der Abstiegsrunde der 2. Bundesliga an.

Nach der hervorragenden Vorrunde musste der SCN nach einer Auswärtsniederlage und einem Remis im heimischen Bad gegen Plauen in die Abstiegsrunde, die gleichzeitig auch zur Platzierungsrunde wird. Am Samstag im Stadionbad indes gibt es eine sehr ungewöhnliche Anspielzeit. Die Partie gegen Würzburg startet zwar unter freiem Himmel, aber erst um 20 Uhr. Das große Schwimmerbecken, das am Donnerstag seinen Outdoor-Badebetrieb aufgenommen hat, soll für die Badegäste bis zum regulären Schluss 19 Uhr am Samstag geöffnet bleiben. SCN-Coach Milos Sekulic bedauert dies. „Wir hätten gerne früher gespielt. Beispielsweise um 18 Uhr, unserer normalen Spielzeit. Dann könnten auch mal noch die Badegäste zuschauen und mitbekommen, wie attraktiv Bundesliga-Wasserball ist“, betont er. Er versucht, die Situation mit Humor zu nehmen. „Jetzt spielen wir fast so spät wie die Fußballer der Champions League“, stellt er fest. Es wäre wichtig für die Partie gewesen, dass die Fans am Beckenrand Stimmung machen, das erhöhe auch den Druck auf den Gegner. Aber der SCN könne die Anspielzeit nicht beeinflussen, das Bad gehöre den Stadtwerken, so Sekulic. Doch auch schon bei der Heimpartie in Plauen vor zwei Wochen, zur normalen Anstoßzeit um 18 Uhr unter dem Hallendach, haben die Fans gefehlt. Er bedauert: „Gegen Plauen sind unsere Zuschauer ausgefallen.“

Sekulic schwört ein

Zu den Vorbereitungen auf das Spiel gegen Würzburg sagt er: „Wir haben uns eingeschworen, unsere beste Leistung zu bringen. Wir wollen den Sack zumachen.“ Gewinnt der SCN, kommt es zu zwei Platzierungsspielen um Rang fünf gegen den Sieger der Partie Uerdingen gegen Laatzen. Die beiden Begegnungen sollen laut DSV noch im Mai stattfinden. Dann käme es noch zu einem weiteren Spiel unter freien Himmel im Stadionbad. Und Sekulic träumt: „Ein Spiel, bei dem noch die Badegäste dabei sind, die die Sonne genießen.“ Und für Samstag rät er den Neustadtern: „Sagt zu eurem Schatzi, kommt wir machen einen Spaziergang und gehen zum Wasserball.“

Das Männerteam der ersten Mannschaft lebt nicht nur von den auswärtigen Neuzugängen, sondern auch von vielen Nachwuchsspielern aus der aktuellen und ehemaligen U18. Doch auch in der U16 sollen weitere Talente heran gezogen werden. U16-Trainer Thorsten Preuß belegte in der Vorrunde im Regionalentscheid mit seinem Team allerdings den vierten und letzten Platz der Gruppe Süd/West. Der SCN quittierte in den drei Begegnungen gegen Würzburg, Duisburg und Krefeld jeweils deutliche Niederlagen. Erfolgserlebnisse sammelt das SCN-Team dagegen in der Baden-Württemberg-Liga U16-mixed. Der SCN führt die Tabelle hier souverän an.

Preuß eingeschränkt

Dabei ist die Niederlagenserie in der starken Regionalgruppe nicht etwa mangelndem Können der Teenager zuzuschreiben. Es fehlt schlichtweg an Spielern, die U16 ist unterbesetzt, Preuß kann nicht einmal 14 Spieler auf den Spielberichtsbogen setzen, geschweige denn eine Auswahl treffen, wer eingesetzt wird.

Preuß: „Wir haben eine sehr dünne Spielerdecke, maximal zehn Spieler stehen auf der Liste. Während der Runde habe ich dann bei Vorwärts Ludwigshafen angefragt, und drei Spieler mit Zweitstartrecht waren kurzzeitig dabei.“ Wenn sich sein Handy meldet, blickt er besorgt auf die Nachrichten. Spieler sagen erkrankt ab, dann wird das Training oder die Partie gegen die Konkurrenz noch schwieriger. „Das ist bitter für die Jungs. Sie wollen sich ja auf Augenhöhe mit Gleichaltrigen in der Liga messen“, betont er. Keeper Erik Lindenau und Torjäger Elias Kluck sind die Hoffnungsträger im Team. Beide waren auch schon im süddeutschen Auswahlteam, Lindenau auf Lehrgängen des Nationalkaders seiner Altersklasse. „Lindenau trainiert bereits mit den Torhütern der Männermannschaft. Auch Elias wollen wir bei den Männern im Training teilnehmen lassen. Das ist zwar Motivation für beide, aber es ist trotzdem nicht einfach als Teenager gegen gestandene Männer zu spielen“, erklärt Preuß. Er ist auf der Suche nach Lösungen. „Alle Vereine der Umgebung im Süden haben im Nachwuchsbereich das Problem. Wir hoffen, dass wir zukünftig Spielgemeinschaften bilden können. Wir wollen schließlich die Jungs weiter voran bringen. So überlegen wir auch, Wasserball-Camps mit mehreren Vereinen durchzuführen“, plant er.

Denn sonst gibt es auf Dauer, nach einer Phase mit erfolgreichen SCN-Nachwuchsteams, eine Lücke bei den Nachrückern für die erste Mannschaft. Der SCN hatte in den letzten Jahren auch schon mit Legionären aus dem Ausland gespielt, doch oft fehlte dann die Konstanz bei der Teilnahme an den Trainings und Spielen, weil die Spieler beruflich zu sehr eingespannt waren. Aktuell dagegen sind in der ersten Mannschaft in der 2. Bundesliga gerade die Eigengewächse wie Tim und Lukas Schwarzkopf, Matteo und Luis Ananias verlässlich im Training wie bei den Spielen dabei. Und im Team der 3. Liga tummeln sich weitere junge SCN-Spieler, die auf dem Sprung in die erste Mannschaft sind.